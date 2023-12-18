بلمسة شبابية وإيقاعات عصرية.. ”إينيز” تصدر ”أنا ليك”

نجلاء مزيان: هبة بريس

أصدرت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الهولندية، ”Inez “، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” فيديو كليب أغنية “أنا ليك”، وهي من كلمات إينيز نفسها بمشاركة مبارك النوالي، وموسيقى ياسين العلوي مدغري، وجواو ليما بينتو.

وتعتبر أغنية ”أنا ليك” التي طرحت، أيضا، عبر جميع منصات الأغاني والمتاجر الإلكترونية، أول سنجل غنائي ل ”Inez “بعد انضمامها ل Avalon Music .

وتروي الأغنية قصة حب صادقة تحملها ”Inez “لشريكها الذي اختاره قلبها، حيث تعبر عن هذا الحب بكل فرح ، كما أن ”أنا ليك” ليست مجرد أغنية، بل تجسيد للحب الحقيقي الذي يحمل في طياته العديد من المشاعر واللحظات الرومانسية التي تظل خالدة في قلوب المحبين، هذا الحب الذي يظل هو الأهم والأول في قلبهما وفي حياتهما، وشعلة لحياة مليئة بالفرح.

وجدير بالذكر أن إينيز حققت شهرة كبيرة بفضل ميدلي “منك ولا مني”، الذي وصل إلى أكثر من 33 مليون استماع و55 مليون مشاهدة على يوتيوب، وسجلت أغنيتها الثانية “My Love” نجاحًا هائلًا بأكثر من 70 مليون استماع على Spotify وحده.

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