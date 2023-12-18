مروان أزرقان يثير الذعر وينجو من الموت بأعجوبة!

مروان أزرقان يثير الذعر وينجو من الموت بأعجوبة!

2023-12-18 / 11:20
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تعرض مروان أزرقان لاصطدام عنيف كاد أن يودي بحياته خلال المباراة التي إكتفي فيها فريقه أوتريخت بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفه فالفيك برسم الدورة 16 من منافسات البطولة الهولندية .

ولم يخض أزرقان سوى ب 3 دقائق من اللعب كاد أن يؤدي خلالها الثمن غاليا جدا بعدما تعرض لضربة قوية في الرأس تسببت له في ارتجاج في المخ، إذ دخل المباراة في الدقيقة 73، وسقط في الدقيقة 76، ،حيث بقي مستلقيا على الأرض بلا حراك بعد اصطدامه مع آرون مايرز قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وتسببت سقطة أرزقان في حالة من الذعر في أوتريخت، وكان لا بد أن يتلقى الإسعافات الأولية على أرضية الملعب قبل أن يتم نقله إلى المستشفى .

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