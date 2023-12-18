عائدات الضرائب بالمغرب ترتفع و تنعش الخزينة العامة

هبة بريس ـ اقتصاد

بلغت المداخيل الضريبية في المغرب حتى متم شهر نونبر الفائت رقما جيدا حيث شهدت ارتفاعا مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية.

و حسب الأرقام التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية فقد بلغت المداخيل الضريبية 235,59 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 4,4 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 92,3 % مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 14,9 مليار درهم، مقابل 16,1 مليار درهم قبل سنة.

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