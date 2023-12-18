المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة يكرم بوشتى فرقزيد و سناء رحيمي
اختارت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة، التي تقام من 20 إلى 23 دجنبر 2023، تكريم شخصيتين بارزتين، لما أسدياه من خدمات جمة ورفيعة في مجال تخصصهما.
الأول هو الناقد السينمائي والأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور الباحث فرقزيد بوشتى، أما الشخصية الثانية فهي من مجال الإعلام البصري، ويتعلق الأمر بالإعلامية ومقدمة الأخبار بالقناة الثانية سناء رحيمي.
وتندرج هذه التكريمات، في إطار ترسيخ ثقافة الاعتراف، التي دأبت جمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، المنظمة للمهرجان منذ سنة 2008 على الاحتفاء ببعض الشخصيات التي ساهمت في حقل الثقافة والفنون والإعلام، إيمانا منها بأهمية مثل هذه اللحظات.
وستجري فعاليات تكريم الدكتور بوشتى فرقزيد يوم 20 دجنبر خلال حفل الافتتاح، بالمكتبة الوسائطية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، فيما سيتم تكريم الإعلامية سناء رحيمي في حفل الاختتام يوم 23 دجنبر، بنفس الفضاء.
ويذكر أن هذه الدورة، التي تعرف فقرات خصبة من مسابقات وندوات توقيع إصدارات، وأنشطة موازية، تقام بدعم من المجمع الشريف للفوسفاط والمركز السينمائي المغربي وبتعاون مع عمالة خريبكة والمكتبة الوسائطية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
(النحل لديه مشاعر خوف وفرح مثل الثدييات الأخرى) اكتشاف قدرات مذهلة لأدمغة النحل يتعرف على الوجوه ويمتلك هذه المشاعر قالت الكاتبة لأنيت ماكغيفني، إن النحل، يمتلك دماغا مذهلا، ولديه قدرات عالية، في العمل والاجتهاد. وأوضحت الكاتبة بمقال في صحيفة الغارديان، أن ستفين بوخمان عالم البيئة وتلقيح النبات، الذي درس النحل لأكثر من 40 عاما، أصدر الشهر الماضي، كتابا، قال فيه إن استكشاف النحل يظهر سلوكا مذهلا، من وجود المشاعر المعقدة لدى هذه الحشرة. وأضاف: “يمكن للنحل إظهار مشاعر تشبه التفاؤل والإحباط والمرح والخوف، وهي سمات ترتبط بشكل أكثر شيوعا بالثدييات” وقال إن النحل يمكنه أن يمر بأعراض تشبه اضطراب ما بعد الصدمة، والتعرف على الوجوه البشرية المختلفة، والتعامل مع الذكريات طويلة المدى أثناء النوم، وربما يمكنه حتى الحلم. وتقول الكاتبة إن بوخمان ضمن مجموعة متنامية من العلماء الذين يسعون إلى فهم القدرة العاطفية الكاملة للنحل. وتضيف أنه قد يكون المجال الدراسة الجديد آثار كبيرة على الزراعة، التي يلعب فيها النحل دورا بالغ الأهمية، وذلك لأن ما يقرب من ثلث النظام الغذائي الأمريكي بما في ذلك العديد من الفواكه والخضروات والمكسرات، يعتمد على النحل في التلقيح.