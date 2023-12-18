المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة يكرم بوشتى فرقزيد و سناء رحيمي

نجلاء مزيان: هبة بريس

اختارت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة، التي تقام من 20 إلى 23 دجنبر 2023، تكريم شخصيتين بارزتين، لما أسدياه من خدمات جمة ورفيعة في مجال تخصصهما.

الأول هو الناقد السينمائي والأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور الباحث فرقزيد بوشتى، أما الشخصية الثانية فهي من مجال الإعلام البصري، ويتعلق الأمر بالإعلامية ومقدمة الأخبار بالقناة الثانية سناء رحيمي.

وتندرج هذه التكريمات، في إطار ترسيخ ثقافة الاعتراف، التي دأبت جمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، المنظمة للمهرجان منذ سنة 2008 على الاحتفاء ببعض الشخصيات التي ساهمت في حقل الثقافة والفنون والإعلام، إيمانا منها بأهمية مثل هذه اللحظات.

وستجري فعاليات تكريم الدكتور بوشتى فرقزيد يوم 20 دجنبر خلال حفل الافتتاح، بالمكتبة الوسائطية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، فيما سيتم تكريم الإعلامية سناء رحيمي في حفل الاختتام يوم 23 دجنبر، بنفس الفضاء.

ويذكر أن هذه الدورة، التي تعرف فقرات خصبة من مسابقات وندوات توقيع إصدارات، وأنشطة موازية، تقام بدعم من المجمع الشريف للفوسفاط والمركز السينمائي المغربي وبتعاون مع عمالة خريبكة والمكتبة الوسائطية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة.

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