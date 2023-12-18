مع بداية الأسبوع.. ارتفاع ملحوظ في تداولات أسهم بورصة الدار البيضاء

2023-12-18 / 11:18
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ارتفاغ ملحوظ شهدته تداولات أسهم الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء و ذلك تزامنا و بداية الأسبوع خاصة بعد أن شهدت التداولات المماثلة انخفاضا في الأسابيع الماضية.

و استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على وقع الارتفاع، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ارتفاعا بنسبة 0,37 في المائة، ليستقر بذلك عند 12.171,23 نقطة.

وكان “مازي” أنهى تداولات يوم الجمعة الماضي على الانخفاض بنسبة 0,06 في المائة.

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