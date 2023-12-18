حرب و مشادات كلامية بين إلي “بنت الستاتي” و ريم فكري

القسم الفني - هبة بريس

اندلعت أزمة كبيرة بين كل من الفنانة إلهام العرباوي الشهيرة بـ”بنت الستاتي” و الفنانة ريم فكري عقب تصريح الأخيرة خلال حلولها ضيفة على برنامج رشيد شو بأنها ترفض الغناء مع “إلي”.

لترد إلهام الستاتي بدورها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام:”شكون قالك أنا قابلة ندير معاك ديو..ومتخليش الشهرة تغيرك على الناس لي وقفت معاك في البدايات ديالك.. وشديت بيديك وساندتك”.

وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة :”متخليش الشهرة تبدلك.. وهادشي لي انت فيه دابا أنا عشتو في 2018.. أنا أول بنت دخلات عالم الراب”.

وجدير بالذكر أن تصريحات ريم فكري حول “بنت الستاتي”، جرت عليها موجة من الانتقادات، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن الطريقة التي تحدثت بها عن زميلتها في الميدان غبر مقبولة.

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