حرب و مشادات كلامية بين إلي “بنت الستاتي” و ريم فكري
القسم الفني - هبة بريس
اندلعت أزمة كبيرة بين كل من الفنانة إلهام العرباوي الشهيرة بـ”بنت الستاتي” و الفنانة ريم فكري عقب تصريح الأخيرة خلال حلولها ضيفة على برنامج رشيد شو بأنها ترفض الغناء مع “إلي”.
لترد إلهام الستاتي بدورها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام:”شكون قالك أنا قابلة ندير معاك ديو..ومتخليش الشهرة تغيرك على الناس لي وقفت معاك في البدايات ديالك.. وشديت بيديك وساندتك”.
وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة :”متخليش الشهرة تبدلك.. وهادشي لي انت فيه دابا أنا عشتو في 2018.. أنا أول بنت دخلات عالم الراب”.
وجدير بالذكر أن تصريحات ريم فكري حول “بنت الستاتي”، جرت عليها موجة من الانتقادات، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن الطريقة التي تحدثت بها عن زميلتها في الميدان غبر مقبولة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
20 تعليقات
أستغرب وأتأسف..كيف لمنبر إعلامي مفترض فيه احترام رسالته أن ينشر لنا حتى أخبار عاهات مجتمعية لاتأثير لها في حياة المتابعين والقراء…إنكم بذلك تفقدون احترامنا
خبر لا يستحق الاشارة ولا يستحق النشر !!!
اتمنى ان تبقى هبة بريس مترفعة عن مثل هذه الاخبار الفارغة وبدون اية اهمية !!
وتستمر اخبار التفاهة
استسمح الجريدة مثل هذه المواضيع تافهة نريد اخبار في المستوى وترقى لجريدتنا العملاقة، شكرا
واش هذا خبر ؟
بالله عليكم هل هذه أخبار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
للأسف الشديد أصبحت القنوات المغربية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وأصبح المشاهد المغربي ينفر من مشاهدتها، كبرنامج رشيد شو، في رأيي أتفه البرامج، لا أجد فيه ما يعجب، بل بالعكس فهو يستضيف الفنانين لأجل إبكائهم ويطرح عليهم أسئلة تافهة ومحرجة، مما يخلق عداوة بينهم وخير مثال ما حصل في هذا المقال. إذا مما يستنتج أن هذا البرنامج التافه ما يهمه هو ما يسمى ب”البــــوز”
Dakchy ghi tafaha wsf
Kon kan fiha lkhir o mezyana ga3 mayjrich 3liha setati
Ha homa dabzo wela ma3reftch wlkn smo gha nestfado 7na zee3ma
Saraha kan 3lihom kol wahed yrekz 3la domaine deyalo hsen
والله العظيم هذا شيء مظحك جدا صحيفة
جد محترمة تنشر مثل هذه التفهات
عشناوشوفنا العجب .الله يرحم الحسن ملك المغرب.
من فضلكم اكتبوا لنا شيء نستفيد منه لقد تعبنا من التهريج والتفاهة.وشكرا لكم
المرجو عدم نشر هده التفاهات في جريدتكم الموقرة ،انها مواضيع تافهات لا تفيدونا شيء
هذا لا يستحق النشر يا هيسبريس !!!!
الهاء الراي العام عن الزيادات الصاروخية في الاسعار وازمة التعليم
تفاهة وتافهين يقتحمون كل يوم صفحات الجرائد بأخبار لا طعم ولا شكل ولا لون لها وللأسف تجد من يطالعها ويتتبعها، نرجو من الجريدة الناشرة أن تتحرى الأهم من الأخبار المفيدة ودات مصداقية فنحن أحوج ما نكون إلى بناء فكر وبناء إنسان وكفى من العبث.
زمن الرويبظات والرويبظون
لا حول ولاقوة الا بالله تنتقدون على قناة الصرف الصحي 2m نشر التفاهة ثم تقومون انتم بنشرها
والله لقد ٱن الاوان ان نضرب على موقعكم هذا
لانكم بمثل هذه التصرفات تحطون من قيمتنا