البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يحقق فوزا مثيرا أمام حسنية أكادير

حقق الجيش الملكي فوزا مثيرا أمام حسنية أكادير بهدفين لواحد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 12 من البطولة الإحترافية.

افتتح ربيع حريمات التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة 59، وأدرك السينغالي أسان بايي التعادل للحسنية في الدقيقة 91، قبل أن يوقع علاء أجراي الهدف الثاني للفريق العسكري في الدقيقة 93.

هذا الفوز رفع به الجيش الملكي رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد الحسنية عند 5 نقاط في المركز الأخير.

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