الياميق يحقق رقما قياسيا في الدوري السعودي

الياميق يحقق رقما قياسيا في الدوري السعودي

2023-12-17 / 20:47
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حقق الدولي المغربي جواد الياميق، مدافع الوحدة رقما قياسيا جديدا في الدوري السعودي.

ووفقا لمنصة “سوفا سكور” فإن الياميق قام بـ 16 تشتيتا للكرة خلال مباراة فريقه ضد الهلال، وهو أعلى رقم للاعب في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري السعودي.

ويقدم جواد الياميق مستويات مميزة مع نادي الوحدة في الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما انضم إليه الصيف الماضي قادما إليه من بلد الوليد الإسباني.

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