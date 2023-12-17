مدرب المنتخب النسوي يستدعي 27 لاعبة لمعسكر مغلق

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية تربصا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم من 18 إلى 21 دجنبر 2023.

ويندرج هذا التربص ضمن الإستعداد للإستحقاقات القادمة وعلى رأسها مباراتي (الذهاب و الإياب) ضد منتخب تونس المقررة شهر فبراير 2024 في إطار الدور الثالث وقبل الأخير من الإقصائيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستجرى بباريس من 25 يوليوز إلى 10 غشت المقبلين.

وفيما يلي القائمة المستدعاة:

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