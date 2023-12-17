الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يحقق الفوز أمام شتوتجارت

أجهز بايرن ميونخ على ضيفه شتوتجارت بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، في مباراة احتضنها ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني.

أهداف البايرن جاءت عن طريق هاري كين “ثنائية” وكيم مين جاي في الدقائق (2، 55، 63).

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 4 نقاط، فيما توقف شتوتجارت عند 31 نقطة في المركز الرابع.

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