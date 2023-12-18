ساكنة البرنوصي تحصي خسائرها بسبب تسرب الماء إلى بيوتهم + “فيديو”

2023-12-18 / 10:03
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هبة بريس - البيضاء

أحصت ساكنة منطقة حي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، خسائرها، بسبب تسرب كميات كبيرة من المياه إلى منازلهم ومحلاتهم.

وكشفت متضررة في حديث مع هبة بريس، أنها وضعت شكاية لدى شركة “ليديك” في الأول من شهر دجنبر الجاري بسبب بداية تسرب الماء، قبل أن تغمرهم المياه يوم أمس الأحد.

وأضافت ذات المتضررة، أن شركة “ليديك” تتحمل مسؤولية هذه الكارثة وهاته الخسائر بسبب قيامها ببعض الأشغال خلال الفترة الأخيرة.

وأكد متضررون آخرون، على أن تسرب المياه تسبب في تسجيلهم لخسائر مهمة في الأثاث والتجهيزات المنزلية وغيرها، لافتين لجوءهم للجهات المختصة لتعويضهم عن هذا الضرر وإصلاح مصدره.

 

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