الصيباري يواصل تألقه ويقود فريقه للفوز في الدوري الهولندي

قاد الدولي المغربي إسماعيل الصيباري فريقه آيندهوفن لفوز كبير أمام مضيفه ألكمار بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 16 من الدوري الهولندي.

وتألق الصيباري في مباراة اليوم بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 11، قبل أن يصنع الهدف الثالث في الدقيقة 57.

ورفع الصيباري حصيلته التهديفية هذا الموسم في الدوري الهولندي إلى 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

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