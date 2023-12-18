البيضاء.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق السادس لفندق بعين الدياب

2023-12-18 / 09:43
5
هبة بريس - البيضاء

وضعت سيدة حدا لحياتها، بإلقاء نفسها من الطابق السادس لفندق بمنطقة عين الدياب بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر لـ”هبة بريس”، فقد توجهت المعنية بالأمر الى الفندق عشية أمس الأحد، وقامت بحجز غرفة بالطابق السادس.

وأضاف ذات المصدر، أن بعد دخولها للغرفة بوقت قليل، تفاجأ موظفو ومستخدمو الفندق بسقوط المعنية بالأمر بالشارع في ظروف مجهولة.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة كما فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الجديدة.. جريمتا قت.ل شابتين قد لا تحملان بصمات نفس الجاني

الجديدة.. جريمتا قت.ل شابتين قد لا تحملان بصمات نفس…

2023-12-16 / 14:10
Photo of الأولى متفحمة والثانية داخل الشقة.. العثور على جث.تي صديقتين يستنفر أمن الجديدة

الأولى متفحمة والثانية داخل الشقة.. العثور على جث.تي صديقتين…

2023-12-16 / 11:00
Photo of العرائش ..فتاة عشرينية تنهي حياتها شنقا

العرائش ..فتاة عشرينية تنهي حياتها شنقا

2023-12-15 / 17:43
Photo of سيارة “مجنونة” تقتحم أشهر مطعم بالدار البيضاء + “فيديو”

سيارة “مجنونة” تقتحم أشهر مطعم بالدار البيضاء + “فيديو”

2023-12-13 / 16:41
Photo of البيضاء.. رئيسة جمعية تحاول وضع حدا لحياتها أمام عمالة مولاي رشيد

البيضاء.. رئيسة جمعية تحاول وضع حدا لحياتها أمام عمالة…

2023-12-13 / 11:52
Photo of 15 قت.يلا و2305 جرحى.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

15 قت.يلا و2305 جرحى.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2023-12-13 / 09:48
Photo of طنجة.. “مجمر” ينهي حياة شاب

طنجة.. “مجمر” ينهي حياة شاب

2023-12-12 / 16:52
Photo of دفن جثت.ه بحديقة منزله.. مدرب في نادي رياضي يقت.ل متدربا بالجديدة

دفن جثت.ه بحديقة منزله.. مدرب في نادي رياضي يقت.ل…

2023-12-11 / 11:36
Photo of طنجة.. مصرع “مريض” في حادث اصطدام سيارة إسعاف مع “ناقلة عمال”

طنجة.. مصرع “مريض” في حادث اصطدام سيارة إسعاف مع…

2023-12-07 / 17:24
Photo of جرحى في حادث انقلاب سيارة بالطريق السيار الجديدة + “فيديو”

جرحى في حادث انقلاب سيارة بالطريق السيار الجديدة +…

2023-12-07 / 13:24

‫5 تعليقات

  2. ربما ظروف المعيشة الصعبة الراهنة هي المسبب الرئيسي الذي جعلها تنتحر بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    رد

  4. والله أعلم ربما كان شخص وراء ذالك برميها من الطابق السادس من أجل الانتقام منها لهذا يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق الشرطة العلمية بأخذ بصمات الاصابع من أجل الوصول إلى الحقيقة ومدبرها ومحاكمته بأشد عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق