البيضاء.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق السادس لفندق بعين الدياب
هبة بريس - البيضاء
وضعت سيدة حدا لحياتها، بإلقاء نفسها من الطابق السادس لفندق بمنطقة عين الدياب بمدينة الدار البيضاء.
وحسب مصدر لـ”هبة بريس”، فقد توجهت المعنية بالأمر الى الفندق عشية أمس الأحد، وقامت بحجز غرفة بالطابق السادس.
وأضاف ذات المصدر، أن بعد دخولها للغرفة بوقت قليل، تفاجأ موظفو ومستخدمو الفندق بسقوط المعنية بالأمر بالشارع في ظروف مجهولة.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة كما فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
ربما ظروف المعيشة الصعبة الراهنة هي المسبب الرئيسي الذي جعلها تنتحر بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ضغوطات عائلية مما جعلها لا تتحمل وقامت بالانتحار برمي نفسها من الطابق السادس.
والله أعلم ربما كان شخص وراء ذالك برميها من الطابق السادس من أجل الانتقام منها لهذا يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق الشرطة العلمية بأخذ بصمات الاصابع من أجل الوصول إلى الحقيقة ومدبرها ومحاكمته بأشد عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره.
انتشرت بكثرة ظاهرة الانتحار ولا نعرف السبب ومن المسؤول ؟؟؟!!