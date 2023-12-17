الدوري الإسباني.. ريال مدريد يفوز على فياريال برباعية

حقق فريق ريال مدريد فوزاً كبيراً على حساب نظيره فياريال، بنتيجة 4-1 في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

وسجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق جود بيلينجهام في الدقيقة 25، في حين سجل رودريجو هدف ثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 55 قلص فياريال النتيجة عن طريق موراليس، ثم سجل ريال مدريد هدف ثالث عن طريق ابراهيم دياز، ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الرابع.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة مؤقتاً، في حين تجمد رصيد فياريال عند النقطة 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

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