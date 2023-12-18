طقس الإثنين.. جو بارد مع قطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد مع تكون صقيع أو ما يسمى بالجريحة، فوق كل من المرتفعات والهضاب العليا والمنطقة الشرقية و الجنوب -الشرقي للبلاد، و ذلك خلال الصباح و الليل.

إلى جانب ذلك، ستتغمم الأجواء أحيانا مع نزول قطرات مطرية متفرقة فوق المنطقة الشرقية والساحل المتوسطي ومنطقة الريف. كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الوسطى و شمال المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد، مصحوبة بتناثر حبات الرمال في كثير من الأحيان.

وستتراوح در جات الحرارة الدنيا ما بين -05 و01 درجة بالهضاب العليا الشرقية والأطلس وسفوحه الجنوبية الشرقية، وما بين 01 و08 درجات بالريف والمناطق الداخلية، وشمال المنطقة الشرقية وأقصى الجنوب-الشرقي والشمال -الشرقي للأقاليم الجنوبية، و ستكون 09 و15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة .

أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض فوق معظم جهات البلاد.

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