في حادث عنف جديد .. مصرع 12 شخصا وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار وسط المكسيك

2023-12-17 / 23:08
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هبة بريس - وكالات

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين في حادث إطلاق نار جديد بولاية غواناخواتو وسط المكسيك.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على مزرعة وسط الولاية حيث كان عشرات الأشخاص يقيمون احتفالية تقليدية ولاذوا بالفرار.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وقد سُمع دوي إطلاق نار كثيف لعدة دقائق في مناطق قريبة من موقع الحادث.

وأشار إلى أن التقارير الأولية أكدت أن مرتكبي الجريمة أضرموا النار في سيارتين ودراجتين ناريتين في المزرعة بعد إطلاق النار.

وأكدت خدمة الحماية المدنية أن ثمانية أشخاص فارقوا الحياة على الفور بينما توفي الأربعة الآخرون بعد نقلهم إلى المستشفى، مضيفة أن خمسة من المصابين يوجدون في حالة خطيرة.

ويعد الهجوم، بحسب السلطات المحلية، الأعنف في ولاية غواناخواتو منذ بداية العام الحالي.

وليست المرة الأولى التي تسجل فيها الولاية جرائم قتل وحوادث عنف بالسلاح، إذ تعتبر مسرحا لصراعات دامية بين عصابات الجريمة المنظمة التي تتصارع على السلطة والنفوذ.

وكانت الولاية في سنة 2022 من بين الأكثر عنفا في المكسيك وسجلت آلاف جرائم القتل العمد.

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