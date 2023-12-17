المدير الاقليمي للتعليم بالحوز يوجه رسالة مؤثرة لأسرة التعليم
هبة بريس_ الرباط
طالب محمد زروقي المدير الاقليمي للتعليم بالحوز، كافة الأستاذات والأساتذة بتلبية نداء الوطن والعودة إلى أخضان تلامذتهم وفضاءاتهم التربوية وحجراتهم الدراسية..
ووجه زروقي رسالة قال فيها: ” إلى كل الأستاذات والأساتذة من تمتد أوصالهم إلى من علمونا يوماً ، فكان لهم علينا فضل لن يُنسى، وقد فتحوا لنا السبل إلى نور العلم والمعرفة”.
وخاطب زروقي رجال ونساء التعليم بالقول: ” صوت بناتكم وأبنائكم يناديكم لتعيدوا لحجرات الدرس روحها ودفء أحضانها التي يشرئبون بها على مستقبل جميل، يتوقون بشغف إليه”.
“صوت أم يناديكم لتقر عينها برجوع أبنائها الى المدرسة، وولوجهم قاعات الدروس، وكلها أمل فيكم بما ستبذلون وتعطون، كما كنتم دائما وستظلون”.
“صوت أب يناديكم، وقد راهن في حياته على حلم يحققه أبناؤه إذا تعلموا، وكله إصرار على تعليمهم، يبذل الغالي والنفيس ليرى فيهم حلمه الذي لم يحققه، لأن الظروف لم تسعفه للذهاب يوما للمدرسة أو الجلوس زمنا الى معلم يعلمه”.
“صوت قاعات الدرس يناديكم لتملؤوا رحابها شرحا وتوضيحا، وتحليلا وتصحيحا”.
“صوت الوطن يناديكم لتحملوا كما حملتم على الدوام ، وعبر الأجيال، أمانته العظمى ، في اعداد سواعده وعقوله البانية، جيلا بعد جيل، ليظل أريجه كما هو دائما خافقا متلألئا بين الأوطان”…فلبوا النداء.
وأضاف زروقي بالقول: ” ارسموا بعودتكم إلى أحضان مؤسساتكم بسمة الأمل على شفاه الأطفال وفي قلوب الأسر، وواصلوا بعودتكم رسم خارطة البناء والنماء لهذا الوطن”.
وختم زروقي رسالته قائلا: “مع تقديري ومحبتي، وفي فؤادي تقدير وامتنان لكل من درس لي حرفا أو علمني يوما”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
26 تعليقات
السلام عليكم.
كان من الأجدر أن يقوم سعادة المدير الإقليمي باستجداء الوزارة لتقوم بحلحلة جميع المطالب التي تنادي بها التنسيقيات لأنها مطالب مشروعة. أم أنه لا يتجرأ على مخاطبة الوزير.
حققوا للأساتذة مطالبهم و سترون النتائج على أرض الواقع.
لا تعليم بدون صون كرامة الأستاذ.
تحية خالصة لجميع التنسيقيات.
لا حياة لمن تنادي، لقد ألف هؤلاء الراحة.يجب تفعيل مسطرة الفصل في حق المستهترين.
dir rasak fi blasathom 3aad hil fomakkkk,nata bi rasak khasa tkoun fi safhom bach ta3lim yatkaddd fi bladna
وضع سبعة ملايين من التلاميذ رهائن في المنزل والشارع واقفال المؤسسات صورة مليئة بالتضحيات والمسؤولية الملقات على عاتق المنظومة التعليمية
أما الحكومة فالكل يعرف نوايها الحسنة
نساء ورجال التعليم أبناءنا واخوأننا وهم أقرب إلينا من الحكومة
أننا ننتظر من نساء ورجال التعليم تعقل ولا نترجى من الحكومة شيئا يذكر
إلى من علمونا يوماً ، فكان لهم علينا فضل لن يُنسى، وقد فتحوا لنا السبل إلى نور العلم والمعرفة
فدتنكرت كل الاطر العليا لتضحيات من علموا الزروفي وامثاله بكل تفات ونكران للذات اولئك المعلمون الذين عملوا في الفيافي والجبال والقرى النائية الفاقدة لكل ابسط شروط العيش من مسكن محترم واقسام متهالكتة وظروف تنقل بئيسة واليوم وبعد تقاعدها براتب جد هزيل لم تجد من ينصفها افبالكلام المدغدغ العواطف تسوى الحقوق وبجبر الضرر فماذا يجيب الاستاذ الزروفي عن ملف شيوخ التربية الذين تنكرت كل الجهات لمظلوميتهم حكومة ونقابات واطر عليا لها حسم غي القضايا والنزاعات