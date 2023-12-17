المدير الاقليمي للتعليم بالحوز يوجه رسالة مؤثرة لأسرة التعليم

2023-12-17 / 22:21
26

هبة بريس_ الرباط

طالب محمد زروقي المدير الاقليمي للتعليم بالحوز، كافة الأستاذات والأساتذة بتلبية نداء الوطن والعودة إلى أخضان تلامذتهم وفضاءاتهم التربوية وحجراتهم الدراسية..

ووجه زروقي رسالة قال فيها: ” إلى كل الأستاذات والأساتذة من تمتد أوصالهم إلى من علمونا يوماً ، فكان لهم علينا فضل لن يُنسى، وقد فتحوا لنا السبل إلى نور العلم والمعرفة”.

وخاطب زروقي رجال ونساء التعليم بالقول: ” صوت بناتكم وأبنائكم يناديكم لتعيدوا لحجرات الدرس روحها ودفء أحضانها التي يشرئبون بها على مستقبل جميل، يتوقون بشغف إليه”.

“صوت أم يناديكم لتقر عينها برجوع أبنائها الى المدرسة، وولوجهم قاعات الدروس، وكلها أمل فيكم بما ستبذلون وتعطون، كما كنتم دائما وستظلون”.

“صوت أب يناديكم، وقد راهن في حياته على حلم يحققه أبناؤه إذا تعلموا، وكله إصرار على تعليمهم، يبذل الغالي والنفيس ليرى فيهم حلمه الذي لم يحققه، لأن الظروف لم تسعفه للذهاب يوما للمدرسة أو الجلوس زمنا الى معلم يعلمه”.

“صوت قاعات الدرس يناديكم لتملؤوا رحابها شرحا وتوضيحا، وتحليلا وتصحيحا”.

“صوت الوطن يناديكم لتحملوا كما حملتم على الدوام ، وعبر الأجيال، أمانته العظمى ، في اعداد سواعده وعقوله البانية، جيلا بعد جيل، ليظل أريجه كما هو دائما خافقا متلألئا بين الأوطان”…فلبوا النداء.

وأضاف زروقي بالقول: ” ارسموا بعودتكم إلى أحضان مؤسساتكم بسمة الأمل على شفاه الأطفال وفي قلوب الأسر، وواصلوا بعودتكم رسم خارطة البناء والنماء لهذا الوطن”.

وختم زروقي رسالته قائلا: “مع تقديري ومحبتي، وفي فؤادي تقدير وامتنان لكل من درس لي حرفا أو علمني يوما”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بإذن من الملك ..المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية الـ 32 بالرباط

بإذن من الملك ..المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية…

2023-12-18 / 19:37
Photo of هذا ما اتفقت عليه اللجنة الوزارية والنقابات الأربع اليوم

هذا ما اتفقت عليه اللجنة الوزارية والنقابات الأربع اليوم

2023-12-18 / 18:26
Photo of ابن كيران : “حماس” شرف الأمة.. و”كلنا إسرائيليون” خونة

ابن كيران : “حماس” شرف الأمة.. و”كلنا إسرائيليون” خونة

2023-12-18 / 18:18
Photo of البيضاء.. إغماءات في مسيرة غاضبة لأصحاب فراشة سوق الخيرية

البيضاء.. إغماءات في مسيرة غاضبة لأصحاب فراشة سوق الخيرية

2023-12-18 / 18:02
Photo of التحريض على الهجرة السرية يقود شخصين للاعتقال بتطوان

التحريض على الهجرة السرية يقود شخصين للاعتقال بتطوان

2023-12-18 / 17:54
Photo of عمور: “برنامج “فرصة” ناجح.. وميمكنش نعطيو التمويل لأكثر من 21 ألف ملف”

عمور: “برنامج “فرصة” ناجح.. وميمكنش نعطيو التمويل لأكثر من…

2023-12-18 / 17:51
Photo of السكوري: خلقنا 621 ألف منصب شغل وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ المغرب

السكوري: خلقنا 621 ألف منصب شغل وهذا رقم غير…

2023-12-18 / 17:27
Photo of سطات.. العطش يُخيم على دواوير ومؤسسات تعليمية بجماعة امزورة

سطات.. العطش يُخيم على دواوير ومؤسسات تعليمية بجماعة امزورة

2023-12-18 / 16:47
Photo of بعد مقاومته بالأسلحة البيضاء.. درك أولاد سعيد يطيح بمروج للمخدرات

بعد مقاومته بالأسلحة البيضاء.. درك أولاد سعيد يطيح بمروج…

2023-12-18 / 16:24
Photo of اتهامات بالخيانة واستقالات بالجملة.. “أيام الإضراب” تتسبب في خلافات بين رجال التعليم

اتهامات بالخيانة واستقالات بالجملة.. “أيام الإضراب” تتسبب في خلافات…

2023-12-18 / 16:07

‫26 تعليقات

  1. السلام عليكم.
    كان من الأجدر أن يقوم سعادة المدير الإقليمي باستجداء الوزارة لتقوم بحلحلة جميع المطالب التي تنادي بها التنسيقيات لأنها مطالب مشروعة. أم أنه لا يتجرأ على مخاطبة الوزير.
    حققوا للأساتذة مطالبهم و سترون النتائج على أرض الواقع.
    لا تعليم بدون صون كرامة الأستاذ.
    تحية خالصة لجميع التنسيقيات.

    2
    رد

  2. لا حياة لمن تنادي، لقد ألف هؤلاء الراحة.يجب تفعيل مسطرة الفصل في حق المستهترين.

    1
    1
    رد

  3. وضع سبعة ملايين من التلاميذ رهائن في المنزل والشارع واقفال المؤسسات صورة مليئة بالتضحيات والمسؤولية الملقات على عاتق المنظومة التعليمية
    أما الحكومة فالكل يعرف نوايها الحسنة
    نساء ورجال التعليم أبناءنا واخوأننا وهم أقرب إلينا من الحكومة
    أننا ننتظر من نساء ورجال التعليم تعقل ولا نترجى من الحكومة شيئا يذكر

    1
    1
    رد

  4. إلى من علمونا يوماً ، فكان لهم علينا فضل لن يُنسى، وقد فتحوا لنا السبل إلى نور العلم والمعرفة
    فدتنكرت كل الاطر العليا لتضحيات من علموا الزروفي وامثاله بكل تفات ونكران للذات اولئك المعلمون الذين عملوا في الفيافي والجبال والقرى النائية الفاقدة لكل ابسط شروط العيش من مسكن محترم واقسام متهالكتة وظروف تنقل بئيسة واليوم وبعد تقاعدها براتب جد هزيل لم تجد من ينصفها افبالكلام المدغدغ العواطف تسوى الحقوق وبجبر الضرر فماذا يجيب الاستاذ الزروفي عن ملف شيوخ التربية الذين تنكرت كل الجهات لمظلوميتهم حكومة ونقابات واطر عليا لها حسم غي القضايا والنزاعات

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق