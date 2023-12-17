المدير الاقليمي للتعليم بالحوز يوجه رسالة مؤثرة لأسرة التعليم
هبة بريس_ الرباط
طالب محمد زروقي المدير الاقليمي للتعليم بالحوز، كافة الأستاذات والأساتذة بتلبية نداء الوطن والعودة إلى أخضان تلامذتهم وفضاءاتهم التربوية وحجراتهم الدراسية..
ووجه زروقي رسالة قال فيها: ” إلى كل الأستاذات والأساتذة من تمتد أوصالهم إلى من علمونا يوماً ، فكان لهم علينا فضل لن يُنسى، وقد فتحوا لنا السبل إلى نور العلم والمعرفة”.
وخاطب زروقي رجال ونساء التعليم بالقول: ” صوت بناتكم وأبنائكم يناديكم لتعيدوا لحجرات الدرس روحها ودفء أحضانها التي يشرئبون بها على مستقبل جميل، يتوقون بشغف إليه”.
“صوت أم يناديكم لتقر عينها برجوع أبنائها الى المدرسة، وولوجهم قاعات الدروس، وكلها أمل فيكم بما ستبذلون وتعطون، كما كنتم دائما وستظلون”.
“صوت أب يناديكم، وقد راهن في حياته على حلم يحققه أبناؤه إذا تعلموا، وكله إصرار على تعليمهم، يبذل الغالي والنفيس ليرى فيهم حلمه الذي لم يحققه، لأن الظروف لم تسعفه للذهاب يوما للمدرسة أو الجلوس زمنا الى معلم يعلمه”.
“صوت قاعات الدرس يناديكم لتملؤوا رحابها شرحا وتوضيحا، وتحليلا وتصحيحا”.
“صوت الوطن يناديكم لتحملوا كما حملتم على الدوام ، وعبر الأجيال، أمانته العظمى ، في اعداد سواعده وعقوله البانية، جيلا بعد جيل، ليظل أريجه كما هو دائما خافقا متلألئا بين الأوطان”…فلبوا النداء.
وأضاف زروقي بالقول: ” ارسموا بعودتكم إلى أحضان مؤسساتكم بسمة الأمل على شفاه الأطفال وفي قلوب الأسر، وواصلوا بعودتكم رسم خارطة البناء والنماء لهذا الوطن”.
وختم زروقي رسالته قائلا: “مع تقديري ومحبتي، وفي فؤادي تقدير وامتنان لكل من درس لي حرفا أو علمني يوما”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
17 تعليقات
الوزارة مطالبة بالاستجابة للملف المطلبي ..
الأساتذة مطالبين بالعودة إلى الأقسام..
التعاقد قطع لوريد التعليم وسرقة أجور الأساتذة ذبح لرجل التعليم، إعادة الاعتبار للتعليم سيكون عندما يرتفع مقامه لديكم، أليس هو القضية الثانية بعد الوحدة الترابية؟ إذا كان الأمر كذلك فعليكم احترام المدرسة العمومية والكف عن مساعي خوصصتها، ااتعليم لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون موضوعا للجهوية والمزايدات السياسية والمخططات الإدارية والاقتصادية الفاشلة.
التلاميذ هم الضحايا ..
نتمنى ان تجد الوزارة حلول استعجالية لوقف هذا النزيف من الإضرابات..
جميل، حبذا لو توجه رسالة مؤثرة أخرى الى الحكومة تقول لها : أيتها الحكومة النبيلة راعية السلم والتنمية ، حققي مطالب الأساتذة لتكون فرحتنا فرحتين الأولى بفرحة الأستاذ والثانية بعودته إلى الفصل الدراسي
كفاكم نفاقا ،تعويضاتكم بالملايين ،الأستاذ يراقب ويصتدم بالمتعلمين ويلقى تهديدات من طرفهم، ويصحح بدون تعويض حتى رسالة شكر وعرفان بالجميل لا ينالها منكم، واذا طالب بحقه تنعثونه بالحمق و الجنون.
اكبر خطأ تولي بنموسى وزارة التعليم .كان عليه العودة لوزارة الداخلية ،حيث يبرع. اما التعليم فيحتاج مسؤولا يحمل هم مجتمع باكمله.اما هو ؛فاقل مايقال في حقه انه اقصائي نخبوي. والدليل:مبارياة الولوج لسلك التعليم حيث حرم الالاف من حاملي الشواهد العليا(الاجازات) من اجتياز المباريات بدعوى ضرورة (الميزة).مما يعني ؛على هؤلاء العودة الى الشارع وامتهان وظائف اخرى كالدعارة الراقية بالنوادي الليلية بدل اقسام المدارس. ادعو المجتمع المغربي الى رفع دعوى قضايية ضد هذا الاقصائي العنصري ومعاقبته بما يناسب مع السماح لكل المغاربة والمغربيات الحاصلين على الشواهد العليا باجتياز مباريات الولوج لسلك التعليم وبذون ملاحظات وبطبيعة الحال اعادة فتح المباراة في وجه العموم من جديد مع الغاء مباراة يوم 16دجنبر2023.
Wellahila rah bzzf hadchy db
3ndo se7 f hadchy li gal makdebch
Khas yediro chi 7el m3ahom
لا حول ولا قوة الا بالله
يجب توقيف الهدر المدرسي
حياك الله استاذي العزيز
يجب اعلان سنة بيضاء وطرد الاساتذة المضربين وتوظيف محلهم الشباب العاطل مع منح 1500 درهم للجنود اامغاربة اامتربصين في الصحراء
مادام التعاقد قائما لارجوع للقسم، وحتى المعلم له ابناء في المنزل ينتظرون مستقباهم وينشدون العيش في استقرار واطمئنان.
السلام عليكم.
كان من الأجدر أن يقوم سعادة المدير الإقليمي باستجداء الوزارة لتقوم بحلحلة جميع المطالب التي تنادي بها التنسيقيات لأنها مطالب مشروعة. أم أنه لا يتجرأ على مخاطبة الوزير.
حققوا للأساتذة مطالبهم و سترون النتائج على أرض الواقع.
لا تعليم بدون صون كرامة الأستاذ.
تحية خالصة لجميع التنسيقيات.