المدير الاقليمي للتعليم بالحوز يوجه رسالة مؤثرة لأسرة التعليم

هبة بريس_ الرباط

طالب محمد زروقي المدير الاقليمي للتعليم بالحوز، كافة الأستاذات والأساتذة بتلبية نداء الوطن والعودة إلى أخضان تلامذتهم وفضاءاتهم التربوية وحجراتهم الدراسية..

ووجه زروقي رسالة قال فيها: ” إلى كل الأستاذات والأساتذة من تمتد أوصالهم إلى من علمونا يوماً ، فكان لهم علينا فضل لن يُنسى، وقد فتحوا لنا السبل إلى نور العلم والمعرفة”.

وخاطب زروقي رجال ونساء التعليم بالقول: ” صوت بناتكم وأبنائكم يناديكم لتعيدوا لحجرات الدرس روحها ودفء أحضانها التي يشرئبون بها على مستقبل جميل، يتوقون بشغف إليه”.

“صوت أم يناديكم لتقر عينها برجوع أبنائها الى المدرسة، وولوجهم قاعات الدروس، وكلها أمل فيكم بما ستبذلون وتعطون، كما كنتم دائما وستظلون”.

“صوت أب يناديكم، وقد راهن في حياته على حلم يحققه أبناؤه إذا تعلموا، وكله إصرار على تعليمهم، يبذل الغالي والنفيس ليرى فيهم حلمه الذي لم يحققه، لأن الظروف لم تسعفه للذهاب يوما للمدرسة أو الجلوس زمنا الى معلم يعلمه”.

“صوت قاعات الدرس يناديكم لتملؤوا رحابها شرحا وتوضيحا، وتحليلا وتصحيحا”.

“صوت الوطن يناديكم لتحملوا كما حملتم على الدوام ، وعبر الأجيال، أمانته العظمى ، في اعداد سواعده وعقوله البانية، جيلا بعد جيل، ليظل أريجه كما هو دائما خافقا متلألئا بين الأوطان”…فلبوا النداء.

وأضاف زروقي بالقول: ” ارسموا بعودتكم إلى أحضان مؤسساتكم بسمة الأمل على شفاه الأطفال وفي قلوب الأسر، وواصلوا بعودتكم رسم خارطة البناء والنماء لهذا الوطن”.

وختم زروقي رسالته قائلا: “مع تقديري ومحبتي، وفي فؤادي تقدير وامتنان لكل من درس لي حرفا أو علمني يوما”.

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