انعقاد المجلس الإداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة- تطوان-الحسيمة

2023-12-17 / 20:45
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هبة بريس - و م ع

انعقدت يوم الجمعة بمدينة تطوان أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة برسم سنة 2023.

وأبرز المفتش العام للشؤون الإدارية، الحسين أقضاض، الذي ترأس المجلس نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السياق الذي يميز هذه الدورة والمتمثل في إدراج مواضيع ذات أهمية تدخل في إطار تنزيل مشاريع وبرامج التحول والعمليات المرتبطة بالإطار الإجرائي 2023/2024 بهدف الرفع من مستوى تحصيل التلميذات والتلاميذ وتعزيز التفتح والحد من الهدر المدرسي وضمان إلزامية التمدرس تحقيقا للجودة بالمدرسة المغربية.

وأشاد المتحدث، وفق بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بالنتائج الأولية لتقييم مؤسسات الريادة خصوصا ما يتعلق بعمليات الدعم وفق المستوى المناسب Tarl، والذي يهدف أساسا إلى تحسين التحكم في التعلمات الأساس بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، كما نوه بالمجهودات المبذولة من طرف الأطر التربوية التي ساهمت في تنزيل هذه المقاربة.

من جهته، قدم السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد عواج، عرضا مستفيضا تناول فيه مرجعيات ورهانات الإصلاح، إضافة إلى تطور المؤشرات التربوية على الصعيد الجهوي وكذا حصيلة ومنجزات الأكاديمية لسنة 2023 ومشروع برنامج العمل المميزن لسنة 2024، كما استعرض البرنامج الجهوي للتكوين المستمر برسم سنة 2024.

وحسب المصدر نفسه، ثمن أعضاء المجلس الإداري الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التربوية بالجهة، مجددين تأكيدهم على تعبئتهم وانخراطهم لرفع تحديات تحقيق الجودة بالمدرسة المغربية واسترجاع الثقة فيها وكسب رهان إصلاح منظومتنا التعليمية.

وبعد المناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على مشروع برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2024، وكذا مشروع مخطط التكوين المستمر لسنة 2024.

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