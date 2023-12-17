بعد التنسيقية الموحدة…التنسيق الوطني لقطاع التعليم يقرر خوض الإضراب ليومين

2023-12-17 / 20:15
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هبة بريس_ الرباط

قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 21 و 22 دجنبر 2023، مع تنظيم أشكال نضالية إقليمية يوم الخميس 21 دجنبر 2023.

الخطوة تأتي على هامش مخرجات التنسيق في اجتماعه اليوم الأحد لتدارس مستجدات الساحة التعليمية.

وفي سياق متصل، دعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، إلى خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 19 ، 20 ، 21 و 22 دجنبر 2023 تجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس المقبل.

كما دعت التنسيقية المذكورة إلى تجسيد وقفات داخل المؤسسات التعليمية خلال الحصة الثانية والثالثة من الفترة الصباحية والمسائية بسلكي الثانوي التأهيلي والإعدادي ال بسلكيه والاكتفاء بوقفات أثناء فترة الاستراحة في السلك الابتدائي يومي الإثنين 18 دجنبر والسبت 23 دجنبر 2023.

وأضافت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، من خلال بلاغ لها حصلت هبة بريس على نسخة منه، أن قرار هذا يأتي بناء على توصيات القواعد الأستاذية التي تم تفريغ نتائجها خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب المنعقد بالقنيطرة يوم السبت 16 دجنبر 2023 في شأن البرنامج النضالي.

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‫7 تعليقات

  3. و كذلك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التاهيلي دعت لاضراب أيام 19 و 20 و 21 و 22 دجنبر.

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  7. انا اب لثلاث اطفال بالتعليم العمومي واتفق كليا مع رجال التعليم لان الوضع التعليمي فانحطاط لذا يجب على رجال التعليم الصمود

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