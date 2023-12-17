طنجة..الشباب الأخضر تدعو الى محاكمة المسؤولين عن تلويث مياه شاطئ مرقالة

هبة بريس - مكتب طنجة

عبرت حركة الشباب الأخضر بمدينة طنجة عن قلقها العميق إزاء الكارثة البيئية التي وقعت أمس السبت، جراء تسرب مادة كيميائية حمراء الى مياه شاطئ منطقة “مرقالة “.

وقالت الحركة التي تعنى بالشأن البيئي ، في بلاغ لها، إنه تم تحديد المصنع مصدر هذه المشكلة بدقة، كما رفعت القضية إلى وكيل الملك لتعميق البحث واتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة، داعية إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الكارثة وفقا للتشريعات البيئية الحالية.

كما دعا الشباب الأخضر الى إنشاء لجنة مستقلة تتكون من ممثلين عن السلطات وجماعة طنجة والجمعيات البيئية المحلية. للتحقق من مطابقة منشآت المعالجة بطنجة للمعايير الدولية تفاديا لمثل هذه الحوادث مستقبلا .

وحثت حركة الشباب الأخضر السلطات على دفع المصانع القديمة التي لا تحتوي حاليا محطات معالجة للفضلات والمخلفات الكيميائية الداخلية إلى اتخاذ خطوات فورية لإنشاء هذه البنية التحتية الأساسية، لتفادي تكرار هذه الحوادث وكذا وقف تلويث البيئة.

وكانت جماعة طنجة قد قالت في بلاغ لها إنه على إثر ملاحظة تسرب مادة حمراء الى مياه شاطئ مرقالة، اليوم السبت 16 دجنبر 2023، خرجت لجنة مختلطة مكونة من السلطة الولائية والمديرية الجهوية للبيئة والفرقة البيئية للدرك الملكي ومصلحة المداومة لمراقبة التدبير المفوض التابعة لجماعة طنجة، وحلت بعين المكان حيث عاينت وجود مادة حمراء اللون امتزجت بمياه شاطئ مرقالة.

وأضافت جماعة طنجة في بلاغ توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه ، إنه تنويرا للرأي العام، فإن جماعة طنجة، وبعد تأكيدها على أن الأمر أصبح متحكما فيه وأن التسرب المتسبب في الواقعة توقف في تمام الساعة 15:20، تود أن تخبر الرأي العام المحلي أن فرقة من الدرك الملكي إلى جانب ممثلي المصلحة المختصة بشركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل،قامت بأخذ عينات من هذه المياه قصد تحليلها والوصول إلى طبيعتها.

وعلى إثر تحرياتها وتتبعها للمصدر المحتمل للتسرب، انتقلت اللجنة أيضا إلى المنطقة الصناعية “المجد” حيث لاحظت آثارا مشابهة لتلك المادة وسط بقايا مياه داخل مجرى تابع لإحدى شركات تصنيع الصباغات، وولج أعضاء اللجنة إلى مقر الشركة، حيث سجلوا نفس الملاحظة.

وبناء على ذلك، تم فتح مسطرة ترتيب المسؤوليات على الشركة المعنية بعد التحقق من تورطها في الحادث، حيث فرضت عليها اللجنة، كخطوة عاجلة، القيام فورا بوقف التسريب وإصلاح الأضرار الناجمة عنه، وفي انتظار إتمام المساطر القانونية، أُمهلت الشركة 48 ساعة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.

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