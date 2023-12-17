البطولة الإحترافية.. الفتح الرياضي يحقق الفوز أمام نهضة الزمامرة

فاز الفتح الرياضي على مضيفه نهضة الزمامرة بهدفين لواحد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 12 من البطولة الإحترافية.

افتتح حميد أحداد التسجيل للفتح في الدقيقة 12، وأدرك زكرياء حدراف التعادل للنهضة في الدقيقة 45، قبل أن يأتي الهدف الثالث للفتحيين بنيران صديقة في الدقيقة 64.

ولعب الفتح بنقص عددي منذ الدقيقة 73 بعد طرد لاعبه مهدي الباسل.

ورفع الفتح الرياضي بهذا الفوز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد نهضة الزمامرة عند 5 نقطة في المركز الثامن.

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