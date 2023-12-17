البطولة الاحترافية ..الفتح الرباطي يفوز على مضيفه نهضة الزمامرة

هبة بريس -

فاز فريق الفتح الرياضي على مضيفه نهضة الزمامرة، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، برسم الدورة الـ 12 من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول “إنوي”.

وسجل لفريق نهضة الزمامرة اللاعب زكريا حذراف (د 2 + 45)، بينما سجل للفتح كل من حميد أحداد (د 12) و محمد فرني (د 64 ضد مرماه).

وشهدت المباراة إشهار الورقة الحمراء في وجه لاعب الفتح الرباطي، مهدي الباسل.

وعقب هذه النتيجة، ارتقى فريق الفتح إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بينما ظل فريق النهضة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

وتتواصل منافسات هذه الدورة، هذا اليوم، بإجراء مبارتي الجيش الملكي ضد حسنية أكادير، ويوسفية برشيد ضد المغرب التطواني.

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