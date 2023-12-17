أستراليا .. إجلاء آلاف الأشخاص جراء الفيضانات في ولاية كوينزلاند

2023-12-17 / 18:33
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هبة بريس - وكالات

قررت السلطات الأسترالية، اليوم الأحد، إجلاء آلاف المواطنين في شمال ولاية “كوينزلاند” إلى مناطق مرتفعة، وذلك بسبب خطر الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد.

وأوضحت سلطات الولاية أن بعض ضواحي مدينة “كيرنز”، التي تقع على بعد حوالي 1700 كلم شمال “بريزبن” عاصمة الولاية، وهي مركز سياحي وبوابة للحاجز المرجاني العظيم، تشهد مزيدا من الفيضانات، الناجمة عن الإعصار المداري “جاسبر”، الذي اجتاح المنطقة قبل أيام.

من جانبها، قالت مجموعة إدارة الكوارث المحلية في “كيرنز” إن المياه غمرت المنازل والمباني والطرق والجسور، مما قد يؤدي الى انقطاع خدمات الكهرباء والمياه والتطهير السائل والهاتف في المنطقة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية هطول أمطار غزيرة في منطقة “كيرنز” وسيول شديدة الخطورة قد تشكل تهديدا على الحياة.

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