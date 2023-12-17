الوداد الرياضي يراسل “كاف” بسبب سوء المعاملة في تنزانيا

راسل الوداد الرياضي مسؤولي “كاف” بسبب سوء المعاملة في تنزانيا، قبل مواجهة سيمبا، المقررة يوم الثلاثاء القادم بدار السلام، ضمن مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ووجه الوداد الرياضي شكاية لـ”كاف” يشتكي خلالها من عدم توفير حافلة لتنقل بعثة الفريق من المطار إلى الفندق، إلى جانب عدم توفير ملعب تدريبات للفريق.

واضطر الفريق الأحمر لإكتراء أحد الملاعب الخاصة من أجل إجراء حصته التدريبية الأولى في الديار التنزانية.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد الرياضي وصل صباح أمس السبت إلى دار السلام، في رحلة استغرقت أكثر من 15 ساعة من الطيران، بعدما تعذر عليه السفر بطائرة خاصة.

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