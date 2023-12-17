الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف أكبر نفق لحماس في غزة

هبة بريس _ وكالات

كشف الجيش الإسرائيلي، الأحد، النقاب عما وصف بأكبر نفق يتم اكتشافه حتى الآن في قطاع غزة منذ بدء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأظهرت صور نشرها الجيش وزير الدفاع يوآف غالانت بينما يتفقد النفق، برفقة عدد من القادة، بينما وصفته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بشبكة ضخمة تحت الأرض يصل عمقها إلى 50 مترًا في بعض الأماكن، وواسعة بما يكفي لاستيعاب المركبات

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، على منصة “أكس”، إن أقرب فتحة للنفق تقع على على بعد حوالي 400 متر من معبر إيرز، الذي يفصل بين شمال قطاع غزة وإسرائيل.

وأضاف أن “الجيش نفذ عمليات استكشافية في النفق، وكشف أكثر من 4 كيلومترات من مسار النفق، الذي يصل أقصى عمق له إلى حوالي 50 مترا”.

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