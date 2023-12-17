المغرب يتوج بطلا لإفريقيا في رياضة الـ”تانغ سو دو”

انتزع المغرب يوم السبت، في أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، المركز الأول في بطولة إفريقيا للتانغ سو دو،

وفاز الرياضيون المغاربة بخمس ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة خلال هذه المنافسة.

وفازت بالميداليات الذهبية في فئة السيدات ابتسام الأزعر في وزن 51/55 كلغ، وشيماء بن شرقي (55/59) وخديجة ضياء (63/67)، فيما فاز في فئة الرجال مهدي بهماني (54/55). ووليد زراد (58/64).

واختير الرياضي بلال سطوف أفضل فني في هذه البطولة في فئة الكبار وحصل على الميدالية الفضية.

وعاد المركزان الثاني والثالث على التوالي إلى كوت ديفوار ، ومناصفة بين الكونغو كينشاسا وبنين. واحتلت مصر المركز الرابع في الترتيب العام فيما احتلت مالي المركز الخامس.

ويقود الوفد المغربي لهذه البطولة نور الدين الترابي رئيس الجامعة الملكية المغربية والكنفدرالية الإفريقية للتانغ سو دو.

وقال السيد الترايي، في تصريح للصحافة في مستهل هذه المنافسة القارية: “لدى رياضيينا كل الفرص للحصول على الميداليات. إن التعبئة الكبيرة التي قامت بها الجامعة الملكية المغربية للتانغ سو دو عززت جهود رياضيينا وطاقمنا الفني الذي استعد لهذه البطولة بروح من التفاني والعزيمة الكبيرة”.

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