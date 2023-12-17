بلجيكا.. مظاهرات حاشدة وسط تضامنا مع غزة

هبة بريس _ وكالات

خرجت مظاهرات حاشدة انطلقت وسط العاصمة البلجيكية بروكسل للتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

والتظاهرة الحاشدة خرجت في الوقت الذي دعت فيه بريطانيا وألمانيا لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، حيث أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك على “الحاجة العاجلة” لتحقيق “وقف دائم لإطلاق النار” في غزة.

وكتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة “صنداي تايمز” أن “عددا كبيرا جدا من المدنيين قتلوا” في هذه الحرب.

وحضا إسرائيل على إنهاء عمليتها العسكرية ضد حماس بشكل سريع ولكن “دائم” أيضا.

من جهتها أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع في قطاع غزة وطالبت بـ”هدنة جديدة فورية ومستدامة” في الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك خلال زيارتها تل أبيب الأحد.

وفي المقابل توعدت إسرائيل بمواصلة “الضغط العسكري” في غزة رغم دعوات لاتفاق بشأن الرهائن.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية جديدة على قطاع غزة الأحد بعد توعد رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو بمواصلة “الضغط العسكري” على الرغم من مواجهته ضغوطا متزايدة لإجراء تفاوض يتيح إطلاق رهائن تحتجزهم حماس

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