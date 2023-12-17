تنسيق نقابي يدعو لإضراب وطني لـ48 ساعة بقطاع الماء

2023-12-17 / 16:33
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هبة بريس _ الرباط

أعلن تنسيق نقابي مكون من ثمانية نقابات في قطاع الماء الصالح للشرب، اليوم الأحد، عن تنظيم إضراب وطني لـ48 ساعة، في ال28 و 29 دجنبر الجاري.

ويقول بلاغ للتنسيق النقابي أن “الإضراب هو الخطوة الأولى في برنامج احتجاجي مكثف، سيشمل تنظيم وقفات احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب، وتنظيم إضرابات كل أسبوعين مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية وأمام الإدارة العامة للمكتب، وعقد ندوة صحفية مشتركة، وإعطاء الضوء الأخضر لانطلاقة التنسيق الوحدوي والنضالي على المستوى الجهوي”.

و“يأتي هذا الإضراب احتجاجا على عدم استجابة الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لمطالب المستخدمين، والتي تشمل زيادة الأجور، وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية، ورفض تسليع الماء”. يقول البلاغ

ودعا التنسيق النقابي عموم المستخدمين إلى المشاركة الواسعة في هذا الإضراب، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.

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تعليق واحد

  1. البداية هي اللي صعبة، اقتداءا بالاساتذة سنرى جميع القطاعات والادارات تقوم بإضرابات واحتجاجات ووقفات للمطالبة بالزيادة والجديد هو هذه التنسيقيات، الله يستر

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