هذا موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم عملية سحب قرعة دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى التصنيفات التالية:

المستوى الأول ( متصدرو المجموعة): بايرن، أرسنال، ريال مدريد، ريال سوسيداد، مانشستر سيتي، برشلونة، دورتموند، أتلتيكو.

المستوى الثاني ( وصيف المجموعة): كوبنهاجن، آيندهوفن، نابولي، إنتر، لايبزيج، بورتو، باريس سان جيرمان، لاتسيو.

في دور الـ16، لا يمكن أن تتنافس فرق من نفس البلد ضد بعضها البعض. وفي الوقت نفسه، لا يمكن للفرق التي واجهت بعضها البعض بالفعل في دور المجموعات أن تلتقي في دور الـ16.

ومن المقرر أن تجرى قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، غدا الإثنين، في بيت كرة القدم الأوروبية بمدينة نيون السويسرية، وذلك بداية من 12.00 صباحا بالتوقيت المغربي.

وستبدأ مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ذهابًا وإيابًا يومي 13 و14 فبراير و20 و21 فبراير. وستقام مباراة الإياب من كل مواجهة يومي 5 و6 مارس و12 و13 مارس.

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