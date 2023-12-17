” فيفا” يهدد الجزائري بلايلي بالإيقاف سنتين

هبة بريس _ وكالات

أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوسف بلايلي، نجم نادي مولودية الجزائر متصدر دوري المحترفين، حتى 28 ديسمبر الجاري لسداد ديون مستحقة عليه بقيمة 450 ألف دولار لصالح نادي أهلي جدة السعودي.

وكشفت صحيفة “الخبر” الجزائرية اليوم الأحد أن قرار “فيفا” يأتي بعد استنفاد بلايلي إجراءات التقاضي مع أهلي جدة، ناديه السابق، الذي اشتكاه لـ”فيفا”، وطالب بتعويضات مالية نظير فسخ عقده مع الفريق نهاية سبتمبر 2020 من جانب واحد.

وأوضح المصدر ذاته أن “فيفا” قد يسلط عقوبة إيقاف على بلايلي قد تصل إلى حرمانه من اللعب لسنتين، في حال تأخر في سداد الديون المستحقة عليه لنادي أهلي جدة.

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