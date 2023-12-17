إقصاء أبوفارس والبوشتي مبكرا من بطولة “غراند سلام” للتايكواندو

إقصاء أبوفارس والبوشتي مبكرا من بطولة “غراند سلام” للتايكواندو

2023-12-17 / 13:22
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أقصيت المغربيتان أميمة البوشتي وفاطمة الزهراء أبوفارس مبكرا من نهائيات بطولة “غراند سلام” للتايكواندو المقامة حاليا بالصين.

وجاء إقصاء البوشتي بعد خسارتها أمام الروسية إيرينا رووزينا بجولتين دون رد، بينما انهزمت مواطنتها فاطمة الزهراء أبوفارس أمام الروسية بولينا خان.

يشار إلى أن هذه البطولة تؤهل مباشرة للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة “باريس 2024”.

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