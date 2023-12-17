“فيفا” يهدد الجزائري بلايلي بحرمانه من اللعب لمدة عامين

أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوسف بلايلي نجم مولودية الجزائر، حتى 28 دجنبر الجاري، لسداد ديون مستحقة عليه بقيمة 450 الف دولار لصالح نادي أهلي جدة السعودي.

وكشفت صحيفة “الخبر” الجزائرية اليوم الأحد، أن قرار الفيفا يأتي بعد استنفاد بلايلي، إجراءات التقاضي مع أهلي جدة ناديه السابق، الذي اشتكاه وطالب بتعويضات مالية نظير فسخ عقده مع الفريق نهاية سبتمبر 2020 من جانب واحد.

وأوضح المصدر أن الفيفا قد يسلط عقوبة الإيقاف على بلايلي، قد تصل إلى حرمانه من اللعب لمدة عامين، في حال تأخر في سداد الديون المستحقة عليه لنادي أهلي جدة.

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