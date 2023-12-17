موجة برد في المغرب من الاثنين إلى الخميس

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بأن موجة برد متوقعة بعدد من أقاليم المملكة، بدرجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 6 درجات ودرجة واحدة وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين وإلى غاية الخميس المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم إفران وبولمان وتنغير وميدلت ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 6 و0 درجة، وعليا ما بين 2 و6 درجات.

وأضاف المصدر ذاته أن عمالات وأقاليم جرادة وتاوريرت وفكيك ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 3 درجات ودرجة واحدة، وعليا ما بين 5 و10 درجات

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