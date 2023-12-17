نائب فرنسي : آلاف الفرنسيين متورطون مع جيش الاحتلال
قال النائب الفرنسي توماس بورتيس أن هناك أكثر من 4000 فرنسي متورطون مع الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب في غزة!
وذكر في منشور له على حسابه على منصة “أكس” أن استطلاعا أجرته إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية أشار “إلى أن 4185 جنديا يحملون الجنسية الفرنسية منتشرون حاليا ضمن الجيش الإسرائيلي على جبهة غزة. وهذه هي أكبر فرقة بعد الولايات المتحدة
وأكد أنه “نظراً لجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، في كل من غزة والضفة الغربية، فمن غير المقبول أن يشارك المواطنون الفرنسيون”.
وشدد على “أنه بينما تحذر الأمم المتحدة، من خلال العديد من مقرريها الخاصين، من مخاطر الإبادة الجماعية، ومقتل أكثر من 17 ألف فلسطيني، فإن وجود مواطنين يحملون الجنسية الفرنسية يهين فرنسا. ويجب على فرنسا أن تدين بأشد الحزم هذه المشاركة في جرائم الحرب”.
وطالب النائب، وهو عضو لجنة القوانين في الجمعية العامة الفرنسية، وزير العدل الفرنسي بـ” تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية (بما في ذلك مزدوجو الجنسية) المذنبين بارتكاب جرائم حرب أمام العدالة الفرنسية”.
وختم النائب بالقول “بما أن الاستعمار يشكل جريمة ضد الإنسانية، فإن المواطنين الفرنسيين الذين يشاركون فيه في الأراضي الفلسطينية يجب أن يتحملوا أيضًا مسؤولية أفعالهم أمام المحاكم _ تقول القدس العربي _تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
عندما يزور رئيس دولة عظمى الذي هو رئيس فرنسا إسرائيل في بداية ويدعوهم للضرب بلا رحمة. ويقول ان من حق فرنسا الدفاع عن نفسها وهي دولة محتلة في حين أن القانون الدولي يكفل هذا الحق للذين تحت الاحتلال هم الفلسطينيون بل اكثر من ذلك القانون يسمح لهم بالمقاومة المسلحة ضد الاحتلال. هل تنتظر من النظام الفرنسي ان يسمع لما يقوله النائب المحترم عن جرائم حرب التي يرتكبه الفرنسيون والغريب ان منهم من ليسوا بمزدوجي الجنسية بل فرنسيون بجنسية واحدة. الله يمهل ولا يهمل. من يحتفظ بجماجم بشرية لا تنتظر منه شيء.