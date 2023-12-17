فيما يلي برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأحد:

17.30 باير ليفركوزن (عدلي) ضد فرانكفورت

15.00 وست هام (أكرد) ضد برينتفورد

17.30 ليفربول ضد مانشستر يونايتد (أمرابط)

16.15 ريال سوسييداد ضد ريال بيتيس (الزلزولي ورياض)

21.00 ريال مدريد ضد فياريال (اخوماش)

17.05 مارسيليا (حارث وأوناحي) ضد كليرمون

20.45 ليل ضد باريس سان جيرمان (حكيمي)

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