الأرجنتين.. مصرع 13 شخصا إثر إنهيار سقف قاعة رياضية

لقي 13 شخصا على الاقل مصرعهم، أمس السبت، إثر انهيار سقف قاعة رياضية في مدينة باهيا بلانكا بمقاطعة بوينوس آيرس، بسبب عاصفة قوية ضربت المنطقة، وفقا لمصادر رسمية.

وكتب رئيس بلدية المدينة، فيديريكو سوسبيليس، على حسابه بموقع تويتر “مع الكثير من الألم، تم تأكيد 13 حالة وفاة حتى الآن”.

وتابع “نطلب من السكان توخي الحذر الشديد، وعدم التنقل على الطرق العامة”.

وتواصل فرق الإنقاذ، العمل بين أنقاض القاعة الرياضية، التي كان تستضيف وقت الحادث مسابقة للتزلج.

وبحسب البيانات الرسمية، ضربت باهيا بلانكا عاصفة رعدية مصحوبة رياح تجاوزت سرعتها 150 كيلو مترا في الساعة.

من جانبه، أبدى رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، أسفه “العميق” لخسارة الأرواح البشرية، وأرسل تعازيه إلى أسر الضحايا، فيما أوصى “أولئك الذين هم في مناطق الخطر بالبقاء في منازلهم”.

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