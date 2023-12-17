استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

هبة بريس _ وكالات

استشهد 3 فلسطينيين، فجر الأحد برصاص الجيش الإسرائيلي بينهم اثنين في مخيم نور شمس للاجئين قرب طولكرم، وثالث متأثر بجراح أصيب بها قبل أيام في مخيم جنين شمال غربي الضفة الغربية.

وأفاد تلفزيون فلسطين الرسمي بارتقاء “شهيدين في مخيم نور شمس بطولكرم بالتزامن مع الاقتحام الواسع للمخيم”.

وقال شهود عيان، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت بتدمير ممتلكات وتجريف شوارع وبنى تحتية.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات كبيرة في المخيم، ويعمل على اقتحام عدد كبير من المنازل.

وأوضح الشهود أن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسُمع وقوع انفجارات في عدد من أحياء المخيم.

وقال شهود آخرون، إن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا في المخيم بطائرة مسيرة.

وفي جنين شمالي الضفة ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن مصادر طبية في مستشفى الرازي في جنين، أعلنت فجر الأحد، استشهاد الشاب ليث أبو النمر، متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة أطلقتها طائرة مسيرة على مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية من جنين (شمال)، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها الذي استمر ثلاثة أيام.

وكانت قوات الاحتلال شنت عملية عسكرية على مدينة جنين ومخيمها في الثاني عشر من الشهر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة واعتقال المئات.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 294.

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