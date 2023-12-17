بدء مراسم تشييع جنازة أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح

2023-12-17 / 09:17
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هبة بريس _ وكالات

أقيمت، صباح الأحد، صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل، نواف الأحمد الصباح، الذي توفي عن عمر ناهز 86 عاما، فيما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، إرسال وفد رئاسي إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة الأمير.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، صورا لوقائع صلاة الجنازة ووصول الجثمان، وكتبت أن الأمير (الحالي) مشعل الأحمد الجابر الصباح “يتقدم صفوف المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل (أخيه)”.

ويتم نقل جثمان أمير الكويت الراحل، إلى مقبرة الصليبخات، حيث يوارى الثرى.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، السبت، وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح، ليتولى الحكم بعده ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

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