طقس الأحد.. سماء غائمة مصحوبة بقطرات مطرية

هبة بريس_ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى بارد، مع وجود صقيع محلي أو جريحة، بكل من الجبال، المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي خلال الصباح والليل.

وستكون السماء غائمة جزئيا حيث ستعطي قطرات مطرية متفرقة بالمنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية، مع تكون كتل ضبابية بالمنطقة الشرقية والسهول الأطلسية ما بين الجديدة وآسفي.

كما ستلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار محلي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح در جات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 3 و 05 درجات بالهضاب العليا الشرقية، الأطلس، الريف والجنوب-الشرقي، وما بين 03 و07 درجات فوق هضاب الفوسفاط ووالماس وشمال المنطقة الشرقية، و ما بين 10 و 18 درجة بالسواحل وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 06 و 12 درجة بباقي الأرجاء الأخرى من البلاد. أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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