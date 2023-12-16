“هبة بريس” تكشف عن عرض اللجنة الوزارية الجديد أمام نقابة “fne”
هبة بريس_ الرباط
كشفت مصادر هبة بريس عن تفاصيل العرض الجديد الذي تقدمت به اللجنة الوزارية على أنظار نقابة fne وممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم بهدف وضع حد للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية.
وقد تضمن العرض الجديد النقط التالية:
1- سحب النظام الأساسي وإصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من 18/12/2023.
2- استرجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الاقسام.
3- تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر اذا لم تتم العودة إلى الاقسام يوم الاثنين.
4- تمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية ولن يكون هناك نظام اساسي جديد دون حل مشكل التعاقد
5- خلق مناصب مالية ل 140.000 استاذ متعاقد
6- حل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جوالات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية
7- الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي
8- تفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة.
9- خارج السلم باثر رجعي مالي.
10- الاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور واي زيادة اخرى فهي صعبة حاليا.
وأضافت ذات المصادر، أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE لازالت لحد كتابة هذه السطور تعقد مجلسها الوطني مع مناضليها عن بعد لمناقشة العرض الجديد الذي تقدمت به اللجنة الوزارية.
مصادرنا، أكدت أيضا، أن ممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم قال بأنه سيناقش مضمون العرض الجديد غدا الأحد للرد عليه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
27 تعليقات
إذا التزمت الحكومة بهذا الاتفاق فان الأمر سيكون منفرجا.
اما الحاقدين فنتركم ينبحون لان قافلة النضال تسير و حققت جل مطالبها.
الاستاذ أصبح مفخرة في هذا الوطن ام الحساد والذباب الفاشلين فدعهم في غيهم يعمهون.
ندير انا الخاطر التلاميذ ونتفرع انا نخرج على عقلي وصحتي باش تبقى انت الاب على خاطرك ،اسمع الشريف حقي هو الاول تاندافع عليه بحق مشروع ،متضرر ومظلوم خاصني ندافع على راسي ونجيب حقي عاد نشوف التلميذ اقول هذا الكلام اللي تايحمل المسؤولية للاساتذة
أود أن أشير إلى ملف العرضيين. يجب إحتساب الأقدمية في تاريخ التوظيف و في التقاعد لجميع الأفواج.
إذا رفضوا هذه المخرجات . فعلى الوزارة فتح باب التعاقد من دول أخرى
الوزارة والحكومة سبب هاد الروينه الحل في يدها سحب النظام الاساسي المجحف حلحلة الملفات العالقه
اي استاذ هذا يطالب باسترجاع مال حرام ولم يعرق ويتعب من إجله؟!!!! هذه خيانة وطن ومن اخذه فقد أكل والعياد بالله مالا حراما؟ انقوا الله في انفسكم وفي وطنكم…
الشعب لايوافق على ان تعاد اموال الاقتطاعات للاستاذة الذين كا يتغيبون وضيعوا زمن التلاميذ؟