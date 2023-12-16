“هبة بريس” تكشف عن عرض اللجنة الوزارية الجديد أمام نقابة “fne”

2023-12-16 / 23:49
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هبة بريس_ الرباط

كشفت مصادر هبة بريس عن تفاصيل العرض الجديد الذي تقدمت به اللجنة الوزارية على أنظار نقابة fne وممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم بهدف وضع حد للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية.

وقد تضمن العرض الجديد النقط التالية:

1- سحب النظام الأساسي وإصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من 18/12/2023.

2- استرجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الاقسام.

3- تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر اذا لم تتم العودة إلى الاقسام يوم الاثنين.

4- تمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية ولن يكون هناك نظام اساسي جديد دون حل مشكل التعاقد

5- خلق مناصب مالية ل 140.000 استاذ متعاقد

6- حل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جوالات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية

7- الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي

8- تفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة.

9- خارج السلم باثر رجعي مالي.

10- الاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور واي زيادة اخرى فهي صعبة حاليا.

وأضافت ذات المصادر، أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE لازالت لحد كتابة هذه السطور تعقد مجلسها الوطني مع مناضليها عن بعد لمناقشة العرض الجديد الذي تقدمت به اللجنة الوزارية.

مصادرنا، أكدت أيضا، أن ممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم قال بأنه سيناقش مضمون العرض الجديد غدا الأحد للرد عليه.

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