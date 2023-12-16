رديف منتخب الفوتسال يجدد فوزه على منتخب السويد

رديف منتخب الفوتسال يجدد فوزه على منتخب السويد

2023-12-16 / 22:56
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جدد المنتخب الوطني الرديف لكرة القدم داخل القاعة فوزه على المنتخب السويدي الأول، بعدما انتصر عليه بنتيجة 7 أهداف مقابل 4 ، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت 16 دجنبر 2023 .

وكان المنتخب الوطني الرديف لكرة القدم داخل القاعة، قد فاز يوم أمس الجمعة على المنتخب السويدي الأول بنتيجة 6 أهداف لـ2.

وتناوب على تسجيل اهداف المنتخب الوطني الرديف لكرة القدم داخل القاعة في مباراة اليوم التي اقيمت بقاعة استراد بمدينة الينكساس بالسويد كل من مصطفى رابو (هدفان) ومحمد بولوح ( هدفان) و معاد سينا ( هدفان) و ايهاب شرادي.

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