التعادل السلبي يحسم مواجهة اتحاد طنجة وأولمبيك آسفي

أنهى التعادل السلبي مباراة فريقي اتحاد طنجة وضيفه أولمبيك أسفي، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، برسم الجولة الـ12 من البطولة الاحترافية “إنوي”.

وعرفت المباراة التي أقيمت على ملعب البشير بالمحمدية غياب المحاولات السانحة للتسجيل من كلا الفريقين، لتنتهي المباراة بنتيجة (0-0).

وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيديهما بعد هذا التعادل، حيث بات اتحاد طنجة يحتل المركز الـ13 مناصفة مع مولودية وجدة، برصيد 10 نقاط، فيما بلغ رصيد أولمبيك آسفي 16 نقطة في الصف السابع.

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