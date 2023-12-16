أبرز خيارات الركراكي لتعويض غياب مزراوي عن كأس إفريقيا

أبرز خيارات الركراكي لتعويض غياب مزراوي عن كأس إفريقيا

2023-12-16 / 21:58
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تلقى وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، ضربة موجعة، بعد إصابة نصير مزراوي، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، في عضلة الساق خلال مباراة مانشستر يونايتد، الثلاثاء الماضي، برسم الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويدرس الناخب الوطني يدرس بعض الخيارات لتعويض نصير مزراوي في مركز الظهير الأيسر في حال غيابه عن “الكان”، إما عبر توجيه الدعوة إلى آدم ماسينا، لاعب أودينيزي الإيطالي، أو استدعاء الموهبة الصاعدة في ريال مدريد إنريكي لخديم.

وبات الدولي المغربي نصير مزراوي، مهددا بالغياب عن نهائيات بطولة كأس أفريقيا، التي تستضيفها الكوت ديفوار في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين، وذلك بعدما حدد “العملاق البافاري” مدة غيابه عن الملاعب في 6 أسابيع.

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