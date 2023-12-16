شباب المحمدية يعود بفوز مهم على حساب اتحاد تواركة

انهزم نادي اتحاد تواركة، أمام ضيفه شباب المحمدية، بهدفين مقابل هدف واحد (1-2)، لحساب الجولة الـ 12 من البطولة الاحترافية “إنوي”.

وسجل هدفي فريق شباب المحمدية في المباراة التي جمعتها اليوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن، كل من أيوب بوشتة وأسامة الزمراوي، من ضربتي جزاء في الدقيقتين الـ44 والـ49.

وتمكن الفريق التوروكي، من تقليص الفارق عند الدقيقة الـ66، عبر اللاعب توفيق بن الطيب، فيما لم تحمل باقي الدقائق الأخيرة أي جديد يذكر، لتنتهي المباراة بفوز شباب المحمدية بنتيجة (2-1).

وعقب هذا الفوز، ارتقى فريق شباب المحمدية إلى المركز التاسع برصيد 14 نقطة، مناصفة مع فريقي إتحاد تواركة، والمغرب الفاسي.

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