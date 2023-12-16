أزمة التعليم إلى أين…إضراب لأربعة أيام أخرى

2023-12-16 / 22:28
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هبة بريس_ الرباط

دعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، إلى خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 19 ، 20 ، 21 و 22 دجنبر 2023 تجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس المقبل.

كما دعت التنسيقية المذكورة إلى تجسيد وقفات داخل المؤسسات التعليمية خلال الحصة الثانية والثالثة من الفترة الصباحية والمسائية بسلكي الثانوي التأهيلي والإعدادي ال بسلكيه والاكتفاء بوقفات أثناء فترة الاستراحة في السلك الابتدائي يومي الإثنين 18 دجنبر والسبت 23 دجنبر 2023.

وأضافت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، من خلال بلاغ لها حصلت هبة بريس على نسخة منه، أن قرار هذا يأتي بناء على توصيات القواعد الأستاذية التي تم تفريغ نتائجها خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب المنعقد بالقنيطرة يوم السبت 16 دجنبر 2023 في شأن البرنامج النضالي.

وختمت التنسيقية بلاغها، بدعوة الجميع للاستعداد للتنسيق الميداني مع كافة التنسيقيات المناضلة لتوحيد الأشكال النضالية خلال الأسبوع المقبل.

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‫45 تعليقات

  1. شفتيهم انت خدامين فابور !!!؟
    على زين قرايتهم تلاميذ الثانوي وما كايعرفوش يقراو جملة مفيدة والله حتى حشومة الدراري مساكين اشنو دنبهم

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  3. والله ال العياقة هذي يجب اجبارهم على العمل أو السجن. هادشي بزاف. الان مجب اخراجهم من المنازل الفئران العصا لمن عصا

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