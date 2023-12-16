أزمة التعليم إلى أين…إضراب لأربعة أيام أخرى
هبة بريس_ الرباط
دعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، إلى خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 19 ، 20 ، 21 و 22 دجنبر 2023 تجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس المقبل.
كما دعت التنسيقية المذكورة إلى تجسيد وقفات داخل المؤسسات التعليمية خلال الحصة الثانية والثالثة من الفترة الصباحية والمسائية بسلكي الثانوي التأهيلي والإعدادي ال بسلكيه والاكتفاء بوقفات أثناء فترة الاستراحة في السلك الابتدائي يومي الإثنين 18 دجنبر والسبت 23 دجنبر 2023.
وأضافت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، من خلال بلاغ لها حصلت هبة بريس على نسخة منه، أن قرار هذا يأتي بناء على توصيات القواعد الأستاذية التي تم تفريغ نتائجها خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب المنعقد بالقنيطرة يوم السبت 16 دجنبر 2023 في شأن البرنامج النضالي.
وختمت التنسيقية بلاغها، بدعوة الجميع للاستعداد للتنسيق الميداني مع كافة التنسيقيات المناضلة لتوحيد الأشكال النضالية خلال الأسبوع المقبل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
27 تعليقات
اظن ان الاتفاق بين ال fne واللجنة الوزارية مهم وفي صالح المتعاقدين اذا كان جادا فلا تعقدوا الامور والا فانتم الخاسرون وسوف ترون.
العياقة هذي
والله الى عيقتوا ايها الاساتدة بكثرة الاضرابات ما مصير التلاميذ ؟؟!!! لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
هذه التنسيقية تلعب بالنار لهذا نطالب من رئيي الحكومة التدخل بصرامة للحد من هذا التهريج إما القسم او السجن لانه بدا يتضح ان بعض اعضاء التنسيقيات المطالبة بالاضراب انحرفوا عن المطالب ولم يبق لهم مبرر للاضراب اقول لهم اصبحتم مثل الاطفال الصغار .
هذه ضسارة كبرى والدولة يبدو انها حان لها الوقت للصرامة والحزم لان هؤلاء ربما يريدون اشياء اخرى ضد الوطن
والله هاد الاساتذة مابقى ليهم علاش احشموا … عيقتوا بزاف بهاد الانانية ديالكم قريبا سيطردكم الشعب من هذه المهنة الشريفة لانكم لستم اهلا لها
ان كنتم لا تخافون الحكومة واقتطاعاتها فعليكم مخافة الله لانكم تماديتم في غيكم.فوالله لن تفلحوا ابدا وجميع المغاربة يدعون عليكم لانكم ضيعتم التلاميذ ولن ينفعكم القاء المسؤولية على الحكومة.